ラップトップバックパック 17インチ TSAフレンドリー トラベル キャリーオン バックパック メンズ レディース 防水 通勤 大学 ビジネス 学校【年末の贈り物】

商品コメント

? 大容量 サイズ:長さ12.5インチ×幅7.8インチ×高さ18.8インチ。重量:2ポンド。 1 つの独立したパッド入りノートパソコンコンパートメントは、17.3インチまでのほとんどのノートパソコンにフィットします。2 つのメインダブルジッパーコンパートメントは、週末の外出、時々の旅行や一泊滞在、2 つのフロントジッパーポケットには、財布、パスポート、ペン、鍵などを収納できます。2 つのサイドポケットは、ウォーターボトルや傘を入れるのに十分な深さがあります。 br ? 実用的なデザイン この防水トラベルバックパックは180開くことができ、素早くセキュリティをパスするのに役立ちます。飛行機旅行専用に設計されています。 外部 USB 充電穴により、旅行中も便利に充電できます。 バックパックの前面にナイトライト 反射デザインにより、夜や暗い場所でバックパックを使用する際にすべてのユーザーを安全に保ちます。 br ? 丈夫な素材 このカレッジバックパックは高品質のオックスフォード生地で作られており、破れにくく、耐水性があります。 雨の日にアイテムをより安全に、保護します。 SBS スムースジッパー、フォームパッド入りトップハンドル、強化ステッチで長持ち。 男性用の丈夫な旅行用バックパックとしても使えます。 br ? 通気性&快適 快適で幅広で通気性の高いメッシュショルダーストラップと高弾性スポンジが、肩と背中のストレスを和らげます。 ラゲッジストラップにより、バックパックが荷物 / スーツケースにフィットし、荷物の直立ハンドルチューブにスライドさせて簡単に持ち運べます。 br ? プレゼントに最適 このメンズバックパックは、ラップトップバックパック、高校バックパック、大学バックパック、旅行バックパック、一泊旅行バックパック、ビジネスバックパックとして使用できます。 新学期のギフト、バレンタインデーギフト、クリスマスプレゼント、記念日の贈り物、誕生日の贈り物に最適です。