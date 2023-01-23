『2 Pack Hand Warmers Rechargeable， 8000mAh Electric Portable Pocket Hand War【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 13分に出品され03月26日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|2 Pack Hand Warmers Rechargeable， 8000mAh Electric Portable Pocket Hand Warmer/Power Bank， Great for Outdoor Sports， Hunting， Golf， Camping， Warm Gifts for Women， Men
|ブランド名
|商品コメント
| MULTIFUCTION AND BEST TECH GIFTS: Quick hand warmer & Power bank 2ーinー1. Its not only a little handwarmer but also a emergency backup battery. Great gift for girls， kids， youth， boys mens， women， elder.
EXQUISITE COMFORT ー Made of highーtech aircraftーgrade aluminum and ABS material， thousands of polished exterior material， smooth and warm， portable and compact as well antiーskid in one hand.
FAST HEATING & 3 LEVELS ー Press the switch and instantly release the warmth for you. Rapidly warm up double sides in seconds. 3 levels of temperatures 104ー113F/113ー122F/122ー131F at your choice.
LARGE BATTERY CAPACITY ー 8000 mAh lithium rechargeable battery with USBーC charging port ensures a long using time. It can also be used as a power bank to charge your electronic device at any time.
PERFECT GIFT ー Its a MUST HAVE to spend a cold winter， especially for raynauds arthritis sufferers for heat therapy needs.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0745128570904
商品コード
YS0000040637781244
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落札価格8456円
734 入札履歴
終了
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