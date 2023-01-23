『ザナックス(Xanax) バット 軟式ウッドバット メタリックブラック(ME90) 84cm BRB3800【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 16時 17分に出品され03月19日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ザナックス(Xanax) バット 軟式ウッドバット メタリックブラック(ME90) 84cm BRB3800
【商品説明】
・84cm(780g平均) 62φmm
・北米バーチ
・対象シーズン;オールシーズン
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
771 入札履歴
終了
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