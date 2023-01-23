『ザナックス(Xanax) バット 軟式ウッドバット メタリックブラック(ME90) 84cm BRB3800【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 16時 17分に出品され03月19日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ザナックス(Xanax) バット 軟式ウッドバット メタリックブラック(ME90) 84cm BRB3800



【商品説明】

・84cm(780g平均) 62φmm

・北米バーチ

・対象シーズン;オールシーズン

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。