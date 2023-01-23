『ダイトベースボール サンドボール 打力強化 パワーアップ トレーニング 500g 1ダース １２球入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 31分に出品され03月04日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイトベースボール サンドボール 打力強化 パワーアップ トレーニング 500g 1ダース １２球入り
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 6.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
598 入札履歴
終了
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