『ダイトベースボール サンドボール 打力強化 パワーアップ トレーニング 500g 1ダース １２球入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 31分に出品され03月04日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイトベースボール サンドボール 打力強化 パワーアップ トレーニング 500g 1ダース １２球入り



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 6.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。