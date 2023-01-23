『JBL TUNE120 TWS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック JBLT120TWSBLK国内正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 38分に出品され04月06日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL TUNE120 TWS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック JBLT120TWSBLK国内正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
818 入札履歴
終了
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