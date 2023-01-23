『シャトー・ド・ブルイユ カルバドス レゼルヴ・ド・サンカンテナリー 30年 木箱入り （フランス・コニャック・ブランデー） 家飲み【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 29分に出品され03月26日 06時 29分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カルバドス愛好家大注目！高級カルヴァドス！30年熟成品！高級ペイ・ドージュ地区のブルイユ村に位置する名門カルバドス生産者、シャトー・ド・ブルイユの50周年を記念して膨大なストックの中からわずか2樽のみを選び抜いて造られた究極センテナリー！30年物以上の古酒が詰められた偉大なるブルイユの最高傑作！ひも付のゴールドのロウ封印に豪華な木箱に入って限定販売！カルヴァドスファン垂涎の逸品が少量入荷！
Chateau du Breuil Calvados Reserve du Cinquantenaire 30 Ans dAge (AOC Calvados Pays dAge) Wooden Box 350ml 46％
種類：ハードリカー/ブランデー/カルバドス
生産者：シャトー・ド・ブルイユ
生産地：フランス / ノルマンディー / AOC カルヴァドス ペイ・ドージュ
アルコール度数：46％ 内容量：350ml
ブランデー コニャック ポールジロー 15年 40度 正規 箱なし 700ml 洋酒
¥ 8455
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【ピートスモーク、潮や海藻、レモン、オイリーなオリーブ、控えめなシェリー樽】カリラ 2011 11年 シングルモルツオブスコットランド 61.3％ 700ml
¥ 8455
ブランデー アドリアンカミュ ペイドージュ12年 700ml_あすつく対応
¥ 8455
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¥ 8455
ポルフィディオ スアヴェ ７５０ml 正規
¥ 8455
ポルフィディオ スアヴェ ７５０ml 正規 【スピリッツ:テキーラ】
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ラ マニー ＸＯ ７００ml 正規
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ラ マニー ＸＯ ７００ml 正規 【スピリッツ:ラム】
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マッカラン トリプルカスク １２年 ７００ml 直輸入
¥ 8455
マッカラン ダブルカスク １２年 ７００ml 正規
¥ 8455
マッカラン ダブルカスク １２年 ７００ml 直輸入
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ウイスキー ハイランドパーク18年 700ml シングルモルト 洋酒 whisky
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［お酒 ウイスキー スコッチ シングルモルト スペイサイド]バルヴェニー １２年 トリプルカスク １０００ml 並行
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ダグラス レイン プロヴェナンス ベンネヴィス 2014 8年 46% 700ml 箱付 シングルモルト スコッチ ウイスキー
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サントリー ジムビーム 1L 1000ml×6本 u-yu
¥ 8452
テキーラ ドン・フリオ ブランコ 750ml 3本 正規品
¥ 8451
落札価格8455円
780 入札履歴
終了
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