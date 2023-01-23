『シャトー・ド・ブルイユ カルバドス レゼルヴ・ド・サンカンテナリー 30年 木箱入り （フランス・コニャック・ブランデー） 家飲み【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 29分に出品され03月26日 06時 29分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カルバドス愛好家大注目！高級カルヴァドス！30年熟成品！高級ペイ・ドージュ地区のブルイユ村に位置する名門カルバドス生産者、シャトー・ド・ブルイユの50周年を記念して膨大なストックの中からわずか2樽のみを選び抜いて造られた究極センテナリー！30年物以上の古酒が詰められた偉大なるブルイユの最高傑作！ひも付のゴールドのロウ封印に豪華な木箱に入って限定販売！カルヴァドスファン垂涎の逸品が少量入荷！

Chateau du Breuil Calvados Reserve du Cinquantenaire 30 Ans dAge (AOC Calvados Pays dAge) Wooden Box 350ml 46％

種類：ハードリカー/ブランデー/カルバドス

生産者：シャトー・ド・ブルイユ

生産地：フランス / ノルマンディー / AOC カルヴァドス ペイ・ドージュ

アルコール度数：46％ 内容量：350ml