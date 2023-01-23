『ブランデー アドリアンカミュ ペイドージュ12年 700ml_あすつく対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 12分に出品され04月29日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：2100002カルヴァドスの小規模生産者Ａカミュ家がカルヴァドスの優秀酒を生み出すペイドージュＡＣ規格で造る。12年熟成品。 商品データ容 量＝700ml原 料＝リンゴ保存方法＝高温多湿を避けて開栓後はお早めにお召し上がりください。