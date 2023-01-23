『プリンス パーカー スウェットジャケット レディース ココア (063) 日本 M (日本サイズM相当)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 18分に出品され03月12日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンス パーカー スウェットジャケット レディース ココア (063) 日本 M (日本サイズM相当)



【商品説明】

・Material Composition: Cardboard Knit: 70% Cotton， 30% Polyester

・Size L: Shoulder Width: 15.7 inches (40 cm)， Sleeve Length: 23.0 inches (58.5 cm)， Width: 20.3 inches (51.5 cm)， Length: 24.6 inches

・Size M: Shoulder Width: 14.6 inches (37 cm)， Sleeve Length: 22.6 inches (57.5 cm)， Width: 18.9 inches (48 cm)， Length:



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。