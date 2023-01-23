『UNITY ユニティ スケボー スケートボード デッキ BANNERS DECK 8.12インチ NO6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 19分に出品され03月17日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
・8.12 x 32 インチ
(約 20.6248 x 81.28 cm)
WB : 14.25 in (約 36.195 cm)
仕様
カナディアンメイプル 7ply
デッキテープ付き
商品説明
カリフォルニア州オークランド発のLGBTQ+に寄り添うスケートコミュニティレーベル、UNITY SKATEBOARDS(ユニティ)のスケートボード デッキ。
性別にとらわれないという理念が一目見ただけで分かるアートグラフィック チームモデル。
ANTI HERO、REAL、KROOKEDと同じ、DELUXE社による品質の高いプレスで、程よい弾き心地とタフさを併せ持つ一枚です。至って平均的でクセが少なく、とても乗りやすいシェイプなのでストリートはもちろん、パークラやランプにもオススメ。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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落札価格8455円
464 入札履歴
終了
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