『レブロン ヘアドライヤーブラシ ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ マイナスイオン RVDR5222JPPNK【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 14時 12分に出品され04月19日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レブロン ヘアドライヤーブラシ ボリュマイザーヘアードライヤーブラシ マイナスイオン RVDR5222JPPNK
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
632 入札履歴
終了
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