『Nekuma ペットグルーミングキット グルーミングブラシ 犬猫用グルーミングバリカン ダイソンスティックバキューム V7 V8 対応 (V【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 48分に出品され03月29日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Nekuma ペットグルーミングキット グルーミングブラシ 犬猫用グルーミングバリカン ダイソンスティックバキューム V7 V8 対応 (V



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。