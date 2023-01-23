スーツケース キャリーバッグ Sサイズ 機内持ち込み おしゃれ フロントオープン TSAロック 軽量 小型 双輪 静音 キャリーケース 旅行かばん【2025年の人気アイテム】

商品情報

小型で取り出しに便利なフロントオープンを搭載した本商品は・出張や1?3泊の旅行に最適

空港のラウンジでノートPCや書類を取り出したい...のような状況でも・フロントオープンを使えば立てたまま取り出せます

3段階調整できるキャリーバーで・振動振幅10MM以内

カップホルダー搭載で・水筒・カップ・傘などいつでも置ける・旅行をより便利に

フック式底足デザインで・ちょっとした小物や袋など・気ままにかけることができる

限界までにこだわった静音キャスターを搭載・早朝深夜や人口密集地での使用も問題ありません！



重量：

約3.5Kg



素材：

ABS樹脂＋PC



キャリーバー：

3段階調節可能



キャスター：

360回転?静音キャスター



サイズ

約H51×W33×D21cm 【約40Ｌ】 1~3泊用



TSAロックが搭載



※使用上のご注意

積載量は機内持ち込み重量の10kg（本体重量含む）を目安にご使用ください。





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