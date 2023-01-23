『スーツケース キャリーバッグ Sサイズ 機内持ち込み おしゃれ フロントオープン TSAロック 軽量 小型 双輪 静音 キャリーケース 旅行かばん【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 52分に出品され04月15日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小型で取り出しに便利なフロントオープンを搭載した本商品は・出張や1?3泊の旅行に最適
空港のラウンジでノートPCや書類を取り出したい...のような状況でも・フロントオープンを使えば立てたまま取り出せます
3段階調整できるキャリーバーで・振動振幅10MM以内
カップホルダー搭載で・水筒・カップ・傘などいつでも置ける・旅行をより便利に
フック式底足デザインで・ちょっとした小物や袋など・気ままにかけることができる
限界までにこだわった静音キャスターを搭載・早朝深夜や人口密集地での使用も問題ありません！
重量：
約3.5Kg
素材：
ABS樹脂＋PC
キャリーバー：
3段階調節可能
キャスター：
360回転?静音キャスター
サイズ
約H51×W33×D21cm 【約40Ｌ】 1~3泊用
TSAロックが搭載
※使用上のご注意
積載量は機内持ち込み重量の10kg（本体重量含む）を目安にご使用ください。
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落札価格8455円
454 入札履歴
終了
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