完全生産限定盤　豪華フォトブックレット付　乃木坂46　2Blu-ray/真夏の全国ツアー2017 FINAL ! IN TOKYO DOME　18/7/11発売　オリコン加盟店【2025年度カレンダ】

商品情報

完全生産限定盤

・三方背BOX

・デジパック仕様

・豪華フォトブックレット付



封入特典

・各楽曲ごとのパフォーマンスしたライブ写真で制作したポストカード

（全32種・5枚ずつ7セットのうち1セットをランダム封入）

・各メンバーのソロカットで制作したトレーディングカード

（全46種・5枚ずつ10セットのうち1セットをランダム封入）



仕様

・Blu-ray（2枚組）



昨年の11月に自身初となる東京ドームで開催した「真夏の全国ツアー2017 FINAL ! 」が遂に映像化 ! 各日5万人、2日間でトータル10万人を動員した東京ドーム公演。オープニングナンバーを飾った「制服のマネキン」から、最後のステージとなった伊藤万理華・中元日芽香と共に、涙のラストナンバーとなった「きっかけ」まで、全32曲を収録。



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