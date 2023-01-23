『完全生産限定盤 豪華フォトブックレット付 乃木坂46 2Blu-ray/真夏の全国ツアー2017 FINAL ! IN TOKYO DOME 18/7/11発売 オリコン加盟店【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 03時 44分に出品され04月13日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
完全生産限定盤
・三方背BOX
・デジパック仕様
・豪華フォトブックレット付
封入特典
・各楽曲ごとのパフォーマンスしたライブ写真で制作したポストカード
（全32種・5枚ずつ7セットのうち1セットをランダム封入）
・各メンバーのソロカットで制作したトレーディングカード
（全46種・5枚ずつ10セットのうち1セットをランダム封入）
仕様
・Blu-ray（2枚組）
昨年の11月に自身初となる東京ドームで開催した「真夏の全国ツアー2017 FINAL ! 」が遂に映像化 ! 各日5万人、2日間でトータル10万人を動員した東京ドーム公演。オープニングナンバーを飾った「制服のマネキン」から、最後のステージとなった伊藤万理華・中元日芽香と共に、涙のラストナンバーとなった「きっかけ」まで、全32曲を収録。
【ご注意】
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落札価格8455円
676 入札履歴
終了
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