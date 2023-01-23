『通気3層クッション 40cm (ベージュ （本体、カバー付き）)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 12時 15分に出品され03月22日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

通気3層クッション 40cm (ベージュ （本体、カバー付き）)



【商品説明】

・2種類のビーズを絶妙に組み合わせた 扱いやすく心地よいクッション。

・装着の簡単な外カバー付き

・ビーズの片寄りや、底付き感を軽減するポジショニングに適したクッションです。

・寸法：40ｘ26ｘ7cm

・通気性・放熱性に優れた通気ビーズと超軽量のふっくらビーズを分けて入れることにより安定感とやわらかさを確保。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 通気3層クッション

40cm

(ベージュ

（本体、カバー付き）)