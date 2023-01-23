『通気3層クッション 40cm (ベージュ （本体、カバー付き）)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 12時 15分に出品され03月22日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
通気3層クッション 40cm (ベージュ （本体、カバー付き）)
【商品説明】
・2種類のビーズを絶妙に組み合わせた 扱いやすく心地よいクッション。
・装着の簡単な外カバー付き
・ビーズの片寄りや、底付き感を軽減するポジショニングに適したクッションです。
・寸法：40ｘ26ｘ7cm
・通気性・放熱性に優れた通気ビーズと超軽量のふっくらビーズを分けて入れることにより安定感とやわらかさを確保。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
891 入札履歴
終了
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