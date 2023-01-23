『ビオピュア ニーレン・エアクランクンゲン オーガニック 療法食 腎臓・泌尿器系に問題を抱えている 犬用 缶 400g×6個【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 30分に出品され03月16日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビオピュア ニーレン・エアクランクンゲン オーガニック 療法食 腎臓・泌尿器系に問題を抱えている 犬用 缶 400g×6個



【商品説明】

・原産国:ドイツ

・本体サイズ (直径X高さ) :10×6.5cm

・本体重量:400g×6

・腎臓・泌尿器系に問題を抱えている犬用 療法食



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 2.97 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。