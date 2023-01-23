『桂記章 純銅製焼肉プレートソロキャンプ 鉄板 b5 アウトドア バーベキュー キャンプ ステーキ (?約W257?×H182? /厚さ 3?【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 08時 14分に出品され03月22日 08時 14分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
桂記章 純銅製焼肉プレートソロキャンプ 鉄板 b5 アウトドア バーベキュー キャンプ ステーキ (?約W257?×H182? /厚さ 3?
【商品説明】
・サイズ：約W257?×H182? /厚さ 3?
・付属品：ステンレス製リフター・布製ケース
・日本製
・素材：純銅
・重量：約1245ｇ
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 1.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
55 入札履歴
終了
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