『パスポートケース スキミング防止 パスポートカバー パスポート カードケース 多機能収納ポケット付き 国内海外旅行用品 トラベルウォレッド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 12分に出品され03月27日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パスポートケース スキミング防止 パスポートカバー パスポート カードケース 多機能収納ポケット付き 国内海外旅行用品 トラベルウォレッド



【商品説明】

・【サイズ】折りたたみ時：11.1cm x 15cm x 2cm、展開時：22.2cm x 15cm。男性も女性も無理なく片手で持ち運べるサイズと重さとなっています。

・【スキミング防止】周波数遮断素材の採用により、第三者に個人情報を盗み取られるのを防止。電磁波遮断機能があるため、必要に応じてスマートフォンとクレジットカードを一緒に入れても破損することはありません。

・【多機能収納】多機能で充実した収納ポケットが名刺、クレジットカード、航空券など十分に収納できます。

・【快適な旅行の必需品】のパスポートケースは海外旅行の必需品です。航空券とパスポートを一度に保管し、旅先で使用するクレジットカードもすっ



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。