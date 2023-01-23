『クイックキャンプ ダブルウォール ツーリングテント 1人用 タンカラー QC-BEETLE1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 17時 21分に出品され04月05日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クイックキャンプ ダブルウォール ツーリングテント 1人用 タンカラー QC-BEETLE1
【商品説明】
・バイク積載対応で快適な居住スペース確保できるソロテント
・圧迫感のない広々室内
・簡単ワンタッチ設営でグランドシート付き
・軽量で強度の高いアルミフレーム採用
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
829 入札履歴
終了
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