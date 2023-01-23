『クイックキャンプ ダブルウォール ツーリングテント 1人用 タンカラー QC-BEETLE1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 17時 21分に出品され04月05日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クイックキャンプ ダブルウォール ツーリングテント 1人用 タンカラー QC-BEETLE1



【商品説明】

・バイク積載対応で快適な居住スペース確保できるソロテント

・圧迫感のない広々室内

・簡単ワンタッチ設営でグランドシート付き

・軽量で強度の高いアルミフレーム採用



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。