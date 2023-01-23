『AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ ス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 18分に出品され03月10日 08時 18分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホームシアターサウンドシステム
商品コード：52054316674
型番：300Wx2
1.TPA3255は、クラスDの効率とハイエンドの音質を備えた高性能のクラスDパワーアンプです。
2.デバイスは、高度な統合フィードバック設計と独自の高速ゲートドライバーエラー修正(Purepath Ultra HD)を備えています。
3.デュアル 300W衝撃的な低音出力は、ほとんどのサイズとインピーダンス仕様のパッシブステレオスピーカーと互換性があります。
4.テキサスインスツルメンツ TPA3255 チップス，デジタルオーディオアンプBTLブリッジパワー出力300W 2チャンネルデザイン、連続稼働時のTHDは0.03%未満。
5.製品には33V 4.1A PSE認証の電源アダプターが付属しています。 AIYIMA の製
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落札価格8455円
798 入札履歴
終了
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