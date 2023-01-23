『日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 21時 24分に出品され03月05日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP



【商品説明】

・【仕様】利得27ｄB、32ｄB、42ｄBを切換可能

・【仕様】周波数帯域470～710MHｚ（13-52ｃｈ）、給電容量DC15V/0.06A

・【付属品】5C用F型接栓×4、防水キャップ×2、取付ねじ（本体取付済）×4、マスト受金具（本体取付済）×1、Uボルト（本体取付済）×1、蝶ナット（本体取付済）×2

・【特徴】動作確認のLED点灯がケースを開けなくても確認できます。

・【特徴】新型の取付金具で水平、垂直のどちらにも取付可能です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。