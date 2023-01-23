『日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 21時 24分に出品され03月05日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP
【商品説明】
・【仕様】利得27ｄB、32ｄB、42ｄBを切換可能
・【仕様】周波数帯域470～710MHｚ（13-52ｃｈ）、給電容量DC15V/0.06A
・【付属品】5C用F型接栓×4、防水キャップ×2、取付ねじ（本体取付済）×4、マスト受金具（本体取付済）×1、Uボルト（本体取付済）×1、蝶ナット（本体取付済）×2
・【特徴】動作確認のLED点灯がケースを開けなくても確認できます。
・【特徴】新型の取付金具で水平、垂直のどちらにも取付可能です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マスプロ 4K・8K放送(3224MHz)対応 UHFテレビ・レコーダーブースター UTRW30BC-P
¥ 8455
Adenauer ANTOP テレビアンテナ 室内 アンテナ 屋外アンテナ 両用 HDTVアンテナ UFO 105KM受信範囲 360度全方
¥ 8455
6N単結晶銅 MMCX 対応リケーブル ビバボプラグ 4.4mm 5極 バランス SE215 SE315 SE425 SE535 SE846
¥ 8455
山本音響工芸 大型スピーカー用ウッドブロックベース4個組み BB50/4P BB50-4P
¥ 8455
FiiO LC-2.5C 2.5mmバランス端子(L字タイプ)/MMCXコネクター採用 ケーブルの導体に銀メッキ高純度単結晶OCC銅を採用し
¥ 8454
ハヤミ工産HAMILeX「PH-B810シリーズ」専用 引き出しユニット PHP-B8181
¥ 8454
SaiEL マルチレコーダー＆プレーヤーパソコン不要VHS/8mm ビデオをデジタルへ簡単保存 (ガンメタリック)
¥ 8454
DXアンテナ BS・CS増幅器 卓上（家庭用） TCU30S(B)
¥ 8453
FURUTECH ADL ハイエンドグレード バナナプラグ ロジウムメッキ処理 4本1組 FP202R
¥ 8453
AET スピーカー端末処理アイテム EVO-BBLシリーズ 純銀製 バナナ端子 EVO-BBLPS 4個1組
¥ 8453
CANARE カナレ L-2T2S 赤白ライン 2本ペアRCAケーブル (15m)
¥ 8453
EQUALS イコールズ WALL テレビスタンドV2・V3・V5・S1対応 ポータブルゲーム機ホルダー Nintendo Switch ニ
¥ 8453
Yodonami? 4.4mmバランス-2RCAオス TA-ZH1ES PHA-2Aヘッドホンアンプに対応 RCAケーブル (0.5m)
¥ 8453
KANIDJI Air 2S 用 NDフィルターセット (ND8、ND16、ND32、ND64) ドローン 空撮
¥ 8453
エアリア UP EMPIRE 3 RCA HDMI アップスキャンコンバーター FULL HD対応 16:9 4:3 切替可能 SD-UPC
¥ 8453
BUNGPUNG 4K@60Hz HDMI マトリックス 切替器 2入力2出力、HDMI 音声分離 光デジタル アナログ SPDIF 3.5
¥ 8452
マスプロ電工 ポール型 地デジアンテナ「UNICORN」 ブラックブロンズ U2CN(BB)
¥ 8451
NF015UD NF602UD NF606UD リモコン 適合機種: Sylvania LCD LED TV LC195SL9 LC225S
¥ 8450
落札価格8455円
334 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！