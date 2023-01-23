『ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (レッド)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 14時 09分に出品され04月20日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (レッド)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8454円
369 入札履歴
終了
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