『ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (レッド)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 14時 09分に出品され04月20日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ag TWS03R トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (レッド)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。