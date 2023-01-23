『(ジャーメインギア)GERMANE GEAR ショルダーバッグ メンズ A4 縦型 33682【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 51分に出品され03月18日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ジャーメインギア)GERMANE GEAR ショルダーバッグ メンズ A4 縦型 33682
【商品説明】
・GERMANE GEAR ジャーメインギア フチ巻きビジネスシリーズ 縦型 A4
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: ポリエステル
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・本体内部：アテポケット、ファスナーポケット 背面：アテポケット 正面ファスナーアウトポケット内部：2分割小物ポケット
・正面：ファスナーアウトポケット 右側面：ファスナーアウトポケット
・留め具の種類: ジッパー
・素材：1680Dポリエスター 付属：PVC サイズ：(約)横幅25×高さ33×奥行12cm 重さ：約900g
・表地: ポリ塩化ビニル
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8454円
92 入札履歴
終了
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