『(ジャーメインギア)GERMANE GEAR ショルダーバッグ メンズ A4 縦型 33682【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 51分に出品され03月18日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ジャーメインギア)GERMANE GEAR ショルダーバッグ メンズ A4 縦型 33682



【商品説明】

・GERMANE GEAR ジャーメインギア フチ巻きビジネスシリーズ 縦型 A4

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可

・本体内部：アテポケット、ファスナーポケット 背面：アテポケット 正面ファスナーアウトポケット内部：2分割小物ポケット

・正面：ファスナーアウトポケット 右側面：ファスナーアウトポケット

・留め具の種類: ジッパー

・素材：1680Dポリエスター 付属：PVC サイズ：(約)横幅25×高さ33×奥行12cm 重さ：約900g

・表地: ポリ塩化ビニル



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ (ジャーメインギア)GERMANE

GEAR

ショルダーバッグ

メンズ

A4

縦型

33682