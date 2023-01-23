『クローム ボディバッグ RUCKAS SLING/ラッカス スリング OIL GREEN (現行モデル) 8L 撥水 オイルグリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 37分に出品され03月14日 12時 37分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クローム ボディバッグ RUCKAS SLING/ラッカス スリング OIL GREEN (現行モデル) 8L 撥水 オイルグリーン



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・ストラップの種類: 肩あて付き

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・全長 タテ37cmxヨコ19cmxマチ7cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:360g



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ クローム

ボディバッグ

RUCKAS

SLING/ラッカス

スリング

OIL

GREEN

(現行モデル)

8L

撥水

オイルグリーン