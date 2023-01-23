『キャンプチェア ウッドチェアー アウトドアチェア ローチェア 折り畳み 収納バッグ付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 06時 11分に出品され03月19日 06時 11分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンプチェア ウッドチェアー アウトドアチェア ローチェア 折り畳み 収納バッグ付



【商品説明】

・7670

・折り畳み式



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 3.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。