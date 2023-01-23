『ル・クルーゼ(Le Creuset) フードコンテナ ペットフード・コンテナー(スクープ付き) 犬 猫 オレンジ 【日本正規販売品】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 37分に出品され03月07日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品カテゴリ Aurora8 ヤフー店 ペット用品 犬 餌やり・水やり用品 フードストッカー ペット用品、生き物 その他ペット用品、生き物

JANコード/ISBNコード 0630870126533

商品コード ds-018G6R72I

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ル・クルーゼ(Le

Creuset)

フードコンテナ

ペットフード・コンテナー(スクープ付き)

犬

猫

オレンジ

【日本正規販売品】