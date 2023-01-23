『縦型 ショルダーバッグ メンズ A4ファイル対応 + 竹八謹製 牛革製ケーブルバンド2個 セット tm0352【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 22分に出品され04月23日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
縦型 ショルダーバッグ メンズ A4ファイル対応 + 竹八謹製 牛革製ケーブルバンド2個 セット tm0352
【商品説明】
・【 2wayスタイル 】肩にかけても手提げにしても、スマートで収まりの良い薄マチタイプ。
・【 A4ファイル対応 】A4ファイルサイズが縦に入り、新聞、雑誌も入れやすく、小物収納も充実した実力派。
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: 高密度ナイロン
・収納可能サイズ: A4ファイル対応 / 横幅27×高さ33×マチ幅5cm / 重さ330g
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 高密度ナイロン、付属PVC
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8454円
44 入札履歴
終了
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