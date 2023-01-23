『イケヒコ 冷感 接触冷感 カーペット ラグ 厚手 ボリューム ブルー 正方形 約 2畳 190×190 6036719【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 59分に出品され04月24日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー直送品となります。
冷感 接触冷感 カーペット ラグ 厚手 ボリューム ブルー 正方形 約 2畳 190×190cm
底つき感のない厚さ約40mmのふっくらひんやり冷感ラグ。
固綿を工夫したことで、へたりにくく、弾力性のある仕上がりになりました。
触れた瞬間ひんやりと冷たく、夏を快適に過ごす涼感アイテム。
今までの冷感ラグと比較しても圧倒的なボリュームで足音も軽減してくれます。
寝転んでもゆったりできる大きめのサイズもあります。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
表地=ポリエステル75%，ナイロン25%
裏地=ポリエステル100%
中材=ポリエステル100%(固綿)
洗濯表示：40以下の水温で弱い手洗いで洗濯してください。（洗濯機は使用できません。） 干し方＝日陰のつり干しがよい。
サイズ： 190×190cm
厚み： 約41mm
原産国： 中国製
https://ikehiko.com/item/11-6036719.html
こたつ冷感ランドBL
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落札価格8454円
496 入札履歴
終了
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