『ペレンネ 20183 トートバッグ A4サイズ対応 2way 撥水加工 ナイロン レディース ブラック/ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 09時 52分に出品され05月01日 09時 52分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペレンネ 20183 トートバッグ A4サイズ対応 2way 撥水加工 ナイロン レディース ブラック/ブラック



【商品説明】

・ショルダーバッグにもなる2way仕様

・通勤・通学・ビジネスシーンにもオススメ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ ペレンネ

20183

トートバッグ

A4サイズ対応

2way

撥水加工

ナイロン

レディース

ブラック/ブラック