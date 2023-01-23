『ペレンネ 20183 トートバッグ A4サイズ対応 2way 撥水加工 ナイロン レディース ブラック/ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 09時 52分に出品され05月01日 09時 52分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペレンネ 20183 トートバッグ A4サイズ対応 2way 撥水加工 ナイロン レディース ブラック/ブラック
【商品説明】
・ショルダーバッグにもなる2way仕様
・通勤・通学・ビジネスシーンにもオススメ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8454円
903 入札履歴
終了
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