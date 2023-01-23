『ウイング/ワコール パジャマセット 肌側綿100% ギフト巾着袋付き 長袖・長ズボン 襟つきシャツタイプ 水玉柄 EP3002 レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 01時 30分に出品され03月06日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウイング/ワコール パジャマセット 肌側綿100% ギフト巾着袋付き 長袖・長ズボン 襟つきシャツタイプ 水玉柄 EP3002 レディース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ウイング/ワコール

パジャマセット

肌側綿100%

ギフト巾着袋付き

長袖・長ズボン

襟つきシャツタイプ

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