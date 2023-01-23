『SSK(エスエスケイ) 野球 軟式金属製バット ネオフライトRBSBB4024 ブラック*ゴールド(9038) 84cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 18時 45分に出品され04月05日 18時 45分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超々ジュラルミン採用。