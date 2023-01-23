『coolbeansキャットタワー ねこタワー 据え置き 置き型 オールインワン スリムスペース ハンモック すべり台 隠れハウス 160cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 11時 48分に出品され04月02日 11時 48分に終了予定です。即決価格は8,453円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
coolbeansキャットタワー ねこタワー 据え置き 置き型 オールインワン スリムスペース ハンモック すべり台 隠れハウス 160cm
【商品説明】
・据え置き型 オールインワンキャットタワー 160サイズ
・ねこの手型ステップが可愛いポールは全て麻縄巻き！隠れ家BOXのカバーは洗濯可能です！
・キャットタワーの人気パーツ、鍋型ハンモック、隠れ家BOX、すべり台(爪とぎ付)などを全て取り入れました！
・サイズ：高さ155cm×奥行き50cm×幅50cm / カラー：ベージュ / 組み立て説明書付き
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 51.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 26.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8453円
732 入札履歴
終了
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