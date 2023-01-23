『ヤマト工芸 W CUBE Wh Mサイズ YK09-020【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 08時 29分に出品され03月03日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,453円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：約W15 D15 H22.5