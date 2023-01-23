『suria(スリア) ヨガマット 厚さ4mm 高密度 クッション性 HDエコマットプラス4mm コーラル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 05分に出品され04月08日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,453円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「suria」より引用"



【商品名】

suria(スリア) ヨガマット 厚さ4mm 高密度 クッション性 HDエコマットプラス4mm コーラル



【商品説明】

・サイズ : 約61×183×0.4cm

・丸めたときの直径:約12cm

・地球環境にやさしい素材「TPE」を使用

・重さ:約0.9kg



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。