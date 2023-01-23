『10mois ディモワ NAOMI ITO AIR PUSHION(エアプッション) グレース 巾着付き 19231008 0か月~【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 34分に出品され05月05日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,453円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

10mois ディモワ NAOMI ITO AIR PUSHION(エアプッション) グレース 巾着付き 19231008 0か月~



【商品説明】

・[セット内容・付属品] カバー、本体

・[製造国] 日本

・空気でできた新感覚授乳クッションです。



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 23.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。