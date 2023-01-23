『10mois ディモワ AIR PUSHION(エアプッション) pour maman ピンク (草花柄) 巾着付き 19251027 0か【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 20分に出品され04月04日 04時 20分に終了予定です。即決価格は8,453円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

10mois ディモワ AIR PUSHION(エアプッション) pour maman ピンク (草花柄) 巾着付き 19251027 0か



【商品説明】

・[セット内容・付属品] カバー、本体

・[製造国] 日本

・空気でできた新感覚授乳クッションです。



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 19.70 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。