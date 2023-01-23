『ピン アパレル レディース 半袖 ハイネックシャツ (ロゴプリント・吸湿速乾性) / ゴルフ インナー / 622-3168300 010_【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 40分に出品され04月14日 11時 40分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピン アパレル レディース 半袖 ハイネックシャツ (ロゴプリント・吸湿速乾性) / ゴルフ インナー / 622-3168300 010_
【商品説明】
・メイン素材: 100% ポリエステル
・レディース商品
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8452円
125 入札履歴
終了
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