『Denon ヘッドホン 密閉型オーバーヘッド ブラック AH-D1100【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 15時 05分に出品され03月30日 15時 05分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Denon ヘッドホン 密閉型オーバーヘッド ブラック AH-D1100



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。