『ジェラート ピケ ベーシックジェラートパーカ PWNT214100 レディース PNK F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 07分に出品され04月02日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ ベーシックジェラートパーカ PWNT214100 レディース PNK F
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8452円
120 入札履歴
終了
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