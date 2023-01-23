『ジェラート ピケ ベーシックジェラートパーカ PWNT214100 レディース PNK F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 06時 07分に出品され04月02日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,452円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ ベーシックジェラートパーカ PWNT214100 レディース PNK F



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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