『シーシーピー CCP コードレス極軽スティッククリーナー ホワイト 軽量 CM-DC95-WH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 15時 47分に出品され03月24日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,451円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シーシーピー CCP コードレス極軽スティッククリーナー ホワイト 軽量 CM-DC95-WH
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8451円
280 入札履歴
終了
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