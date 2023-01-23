『カンタベリー セブンスレプリカジャージ JAPAN SEVENS REPLICA HOME JERSEY メンズ ホワイト 日本 XS (日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 02時 44分に出品され03月26日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,451円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー セブンスレプリカジャージ JAPAN SEVENS REPLICA HOME JERSEY メンズ ホワイト 日本 XS (日
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
カンタベリー セブンスレプリカジャージ JAPAN SEVENS REPLICA HOME JERSEY メンズ ホワイト 日本 XS (日
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8359
落札価格8451円
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終了
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