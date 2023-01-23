『ダイワ(DAIWA) 銀狼バッカン FH 40(C) ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 47分に出品され03月07日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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カラー:ブラック
本体外寸(cm):約28×42×29
素材: EVA
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当店のご利用ありがとうございます
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落札価格8450円
826 入札履歴
終了
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