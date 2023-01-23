『PROMARK プロマーク マリンバマレット Jim Wunderlich Series バーチ製 Medium-Soft JW2 国内正規【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 54分に出品され03月30日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PROMARK プロマーク マリンバマレット Jim Wunderlich Series バーチ製 Medium-Soft JW2 国内正規



【商品説明】

・1ペア (2本)

・バーチ製 マリンバマレット JW2 Medium-Soft

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・野外での使用にも耐える耐久性と、室内でのコンサートやマーチングにも最適な豊かな音色を兼ね備えています。



【サイズ】

高さ : 3.05 cm

横幅 : 7.87 cm

奥行 : 42.42 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。