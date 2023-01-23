『POPETPOP サンゴ 台 水槽サンゴホルダー 23ホール サンゴホルダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 41分に出品され03月24日 13時 41分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

POPETPOP サンゴ 台 水槽サンゴホルダー 23ホール サンゴホルダー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。