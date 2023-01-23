『GIGA Lounger エアーベッド エアーマット 電動 シングル 電動ポンプ内蔵 超速100秒 極厚 USB充電 防水 180cm 濃紺【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 23時 22分に出品され03月11日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GIGA Lounger エアーベッド エアーマット 電動 シングル 電動ポンプ内蔵 超速100秒 極厚 USB充電 防水 180cm 濃紺



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 38.10 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。