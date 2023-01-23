『TOMOUNT キャンプコット アウトドアベッド コンパクト収納 折りたたみコット 超軽量 静音性 幅広く キャンプベッド 防水 通気性 耐【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 15時 57分に出品され04月02日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMOUNT キャンプコット アウトドアベッド コンパクト収納 折りたたみコット 超軽量 静音性 幅広く キャンプベッド 防水 通気性 耐
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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631 入札履歴
終了
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