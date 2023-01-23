『TOMOUNT キャンプコット アウトドアベッド コンパクト収納 折りたたみコット 超軽量 静音性 幅広く キャンプベッド 防水 通気性 耐【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 15時 57分に出品され04月02日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMOUNT キャンプコット アウトドアベッド コンパクト収納 折りたたみコット 超軽量 静音性 幅広く キャンプベッド 防水 通気性 耐



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。