『Lexar Professional 64GB SDXC 2000X UHS II 読み取り 300mb 書込 260mb 4K メモリーカ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 06分に出品され04月18日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lexar Professional 64GB SDXC 2000X UHS II 読み取り 300mb 書込 260mb 4K メモリーカ
【商品説明】
・Profes. 2000x SDHC/SDXC UHS-II U3 64GB
【サイズ】
高さ : 0.50 cm
横幅 : 10.10 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8450円
148 入札履歴
終了
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