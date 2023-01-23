『I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 2.0TB（ブラック） HDCZ-UT2KC【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 55分に出品され03月31日 21時 55分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 2.0TB（ブラック） HDCZ-UT2KC



【商品説明】

・4957180137360



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。