『日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 57分に出品され02月13日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本アンテナ 電源分離型利得切換式UHFブースター 42ｄB用 N42DU2-BP
【商品説明】
・【仕様】利得27ｄB、32ｄB、42ｄBを切換可能
・【仕様】周波数帯域470～710MHｚ（13-52ｃｈ）、給電容量DC15V/0.06A
・【付属品】5C用F型接栓×4、防水キャップ×2、取付ねじ（本体取付済）×4、マスト受金具（本体取付済）×1、Uボルト（本体取付済）×1、蝶ナット（本体取付済）×2
・【特徴】動作確認のLED点灯がケースを開けなくても確認できます。
・【特徴】新型の取付金具で水平、垂直のどちらにも取付可能です。
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8450円
851 入札履歴
終了
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