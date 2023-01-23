『DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 28分に出品され03月17日 19時 28分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター

V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。

UHF利得35dB、定格出力105dBμV。

入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。