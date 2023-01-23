『BOBO BIRDメンズ 竹 木製腕時計 日本製 クオーツ 竹製 腕時計 軽量 カジュアル 人気な天然木 竹製腕時計 贈り物 お土産【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 41分に出品され03月24日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「BOBO BIRD」より引用"



【商品名】

BOBO BIRDメンズ 竹 木製腕時計 日本製 クオーツ 竹製 腕時計 軽量 カジュアル 人気な天然木 竹製腕時計 贈り物 お土産



【商品説明】

・1. インポート技術と最高水準の職人技。

・2.ハンドメイド木製腕時計 - 天然の黒檀、メープル、ベローウッドウッドを使用。ハンドメイドの木製腕時計。

・3. スタイル：ファッション、レトロアーミーミリタリースポーツ、クラシック腕時計。

・4. BOBO BIRDの腕時計は、オリジナルのユニークな竹製ギフトボックスに入れてお届けします。友人、恋人、親戚への素敵なプレゼントになります。クリスマス、卒業式、結婚式、記念日に最適な贈り物です。

・5. - BOBO BIRDはいつもそこにいます。



【サイズ】

高さ : 9.65 cm

横幅 : 13.21 cm

奥行 : 14.48 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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